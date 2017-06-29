Обыски прошли в полицейском главке Свердловской области

По предварительной информации, вмешательство сотрудников ФСБ в работу МВД связано с делом о крупном экономическом преступлении.

Как пишет Ура.ру , в главке пока не давали комментариев по факту произошедшего. Известно, что ФСБ задержало четырех полицейских.

Мы будем комментировать работу наших партнеров из ФСБ. Для этих целей у них имеются свои штатные спикеры, за исключением тех случаев, когда сыщики обоих ведомств проводили ту или иную совместную операцию сообщил руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.