Обыски прошли в полицейском главке Свердловской области
29 июня 2017, 13:30Общество
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В полицейском главке в Екатеринбурге сотрудники ФСБ 27 июня провели ряд обысков.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, вмешательство сотрудников ФСБ в работу МВД связано с делом о крупном экономическом преступлении.
Как пишет Ура.ру, в главке пока не давали комментариев по факту произошедшего. Известно, что ФСБ задержало четырех полицейских.
Мы будем комментировать работу наших партнеров из ФСБ. Для этих целей у них имеются свои штатные спикеры, за исключением тех случаев, когда сыщики обоих ведомств проводили ту или иную совместную операцию сообщил руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.
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