Рюмин презентовал Воробьеву итоги цифровизации сетевого комплекса

Руководитель ПАО «Россети» Андрей Рюмин с губернатором Московской области Андреем Воробьевым обговорил вопросы, имеющие отношение к упрощению процедур технологического присоединения в Подмосковье. Они изучили новые центры клиентского обслуживания и управления сетями в офисе «Россети Московский регион».

Как напомнил Воробьев, Подмосковье достаточно долго состоит в партнерских отношениях с электросетевой компанией. На ПМЭФ, который завершился несколькими неделями ранее, стороны подписали соглашение. Его целью выступает обеспечение электроэнергией граждан и бизнесменов, которые активно вовлечены в строительство объектов в Московской области, сообщают «Новые известия». Как подчеркнул руководитель региона, оцифровка способствует упрощению понимания стоимости подключения и оплаты. Центр управления сетями также позволяет не пропустить встающие проблемы и в самые оперативные сроки их преодолевать. Отмечается, что зона ответственности нового центра обслуживания клиентов включает восемь городских округов. С его помощью люди могут подать необходимую заявку, получить консультацию, а также осуществить заказ дополнительного сервиса. «Россети» по максимуму упростили для потребителей Подмосковья все процедуры по технологическому присоединению к электросетям. С 2012 года количество требуемых операций было уменьшено десятикратно, а также значительно сократился средний срок работы по заявке и средняя стоимость», – отметил Андрей Рюмин. Также в компании напомнили, что в течение последних шести лет заявители региона с необходимой мощностью до 670 кВт (абсолютное большинство) могут выполнить подключение к сетям посредством интернета. Помимо этого, запущен мобильный диалоговый офис, где клиенты могут посмотреть все данные, которые им нужны.

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