Уральцы стали намного чаще звонить по межгороду

Возросло не только общее число звонков уральских абонентов в другие города за пределы региона подключения, но и среднее время разговора на одного пользователя услуги стало больше на 15%. Интересно, что самые длинные разговоры по межгороду у клиентов оператора «МегаФон» в Республике Коми, Свердловской области и в Югре, а самые лаконичные в Курганской области.

Всего за один месяц число наших абонентов, которые пользуются междугородними вызовами, увеличилось на 230 тысяч человек. Мы связываем рост востребованности услуги междугородних вызовов с запуском опции «Звони по России», которая предоставляет возможность совершения бесплатных звонков по межгороду по всей стране. Еженедельно число уральцев, подключающих новую опцию увеличивается более чем на 20% рассказал директор по развитию бизнеса на массовом рынке Уральского филиала компании «МегаФон» Сергей Алферов.

Напомним, опция «Звони по России» дает возможность звонить во все регионы страны бесплатно со 2-й по 10-ю минуту разговора. В частности, для клиентов компании, проживающих в Екатеринбурге и Свердловской области, 10 минутный звонок из Екатеринбурга во Владивосток будет стоить всего 15 рублей, что выгоднее, чем услуги операторов фиксированной связи. Новая опция предоставляется без абонентской платы - клиенту «МегаФона» не придется переплачивать за звонки в другие регионы. Плата за подключение или отключение опции также не взимается.