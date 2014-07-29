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Владислав Пинаев расскажет всей России, как в Нижнем Тагиле заработал «Безопасный город»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владислав Пинаев расскажет всей России, как в Нижнем Тагиле заработал «Безопасный город»

29 июля 2014, 17:00Общество
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