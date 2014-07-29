Владислав Пинаев расскажет всей России, как в Нижнем Тагиле заработал «Безопасный город»

Представлять Нижний Тагил, как один из первых городов Российской Федерации, который реализует проект «Безопасный город» на форуме будет вице-мэр Владислав Пинаев. В рамках исполнения трехлетней комплексной региональной программы развития в 2013 году введены в эксплуатацию центры мониторинга фиксации административных правонарушений и видеонаблюдения. 20 рубежей автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и более трех сотен видеокамер позволяют полиции следить за оперативной ситуацией в городе, а представителям ГИБДД курировать дорожную обстановку.

Совещание с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, а также ответственных за реализацию пилотных проектов по созданию опытных участков АПК в муниципальных образованиях России пройдет в начале августа. В повестке дня пленарного совещания – выступления заместителя министра регионального развития РФ Василия Копылова, временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Курской области Василия Зубкова, а также кураторов проектов в Курске и Костроме. Стороны планируют обсудить планы реализации концепции АПК «Безопасный город», ее функциональные компоненты и преимущества частного государственного партнерства при внедрении данной системы.

Участники выездного совещания познакомятся с опытом внедрения системы «Безопасный город» в ряде муниципальных образований РФ, а также посетят центры мониторинга и видеонаблюдения в Курске и Костроме, сообщает пресс-служба Администрации. Обмен опытом и повышение эффективности использования внедряемых технических комплексов, по мнению первого заместителя Главы администрации города, являются ключевыми целями подобных встреч.