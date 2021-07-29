Эксперты высказались за идею об онлайн-продаже рецептурных медикаментов в РФ

В Министерстве здравоохранения и Министерстве экономического развития России проходят обсуждения законопроекта, предусматривающего внедрение электронных рецептов и доставку рецептурных лекарственных средств. Эта система хорошо зарекомендовала себя во многих развитых государствах.

Эпидемия коронавируса заставила вернуться к обсуждению вопросов по запуску такого рода экспериментальных проектов — наибольшие риски заражения COVID-19 есть в поликлиниках и аптеках. Если у граждан будет возможность приобретать медикаменты на дом и получать рецепты посредством интернета, то им не нужно будет посещать места с большим скоплением зараженных людей, пишет expert.ru. Весной прошедшего года президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке удаленной продажи лекарственных средств. Теперь аптекам предоставлено право дистанционной реализации медикаментов, для которых рецепт не требуется. Как отмечают эксперты, нововведение также необходимо распространить на рецептурные лекарства. Рецепты в электронном виде комфортны не только для пациентов, но и для медработников, не сомневается врач-терапевт и основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов. Бланки на компьютере заполняются намного быстрее, чем пишутся от руки. К тому же система может подсказать, какие еще лекарства употребляет пациент. «В перспективе к 2023 году система должна появиться везде, в 85 регионах страны. Цель состоит в облегчении коммуникации между врачами и пациентами», — отметил эксперт. Во множестве развитых стран уже давно применяется система электронного рецепта, которая детально контролируется определенными ведомствами. За счет удаленного выписывания лекарств уменьшается число врачебных ошибок и повышается качество взаимодействия всех сторон. Система также позволяет проследить движение медикамента по цепочке от производителей до потребителей, что усиливает контроль за выдачей лекарств и работой фармацевта. Кроме этого, эксперты отметили, что выписывание бумажных рецептов нередко приводит к ошибкам. Автоматизация этого процесса приведет к исключению человеческого фактора и упрощению процесса лечения для миллионов россиян.

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