Плойка для выпрямления волос на все случаи жизни

Кроме того, прическа является важным элементом образа, вот почему женщины так много внимания уделяют своим волосам. Вопреки устоявшемуся мнению, сделать красивую укладку можно быстро и с помощью небольшого количества косметических средств и приборов. Для этих целей вам понадобиться лак для фиксации прядей, фантазия и плойка для выпрямления волос.

Многие девушки удивятся, когда узнают, что утюжком можно не только расправить непокорные кудри и получить идеально гладкие волосы. С помощью такой плойки обладательницы прямых волос могут накрутить свои пряди и создать романтическую прическу. Универсальный подарок, которому обрадуется каждая представительница прекрасного пола.

Утюжок для волос: что это такое и его виды

Это устройство напоминает обычную плойку, однако имеет более широкий функциональный ряд. Различают два вида утюжков: профессиональные и обычные, для домашнего использования. Выпрямители для волос бывают с металлическими пластинами, керамическим напылением, турмалиновым и ионно-керамическим покрытием. Наиболее эффективны последние, потому что они более щадящие к вашим прядкам. Они сохраняют водный баланс, сводят к минимуму влияние высокой температуры, избавляют локоны от электризации.

Не каждый утюжок справится с задачей завивания локонов. Для этой цели подойдет прибор, напоминающий плойку, с округлой формой, пластины которого нагреваются по всей длине. Хорошо себя зарекомендовали выпрямители марок Rowenta, Philips, Remington.

Завиваем волосы утюжком.

Практически каждая модница знает, как пользоваться утюжками для волос. Выровнять кудри достаточно легко, а вот создать их – дело немного сложнее, требующее определенной сноровки.

Первый этап – это подготовка волос к завивке. Она необходима для того чтобы сохранить пряди здоровыми и красивыми. Итак, голову моем шампунем, наносим качественный бальзам или кондиционер, обязательно обрабатываем термозащитным средством и по желанию – питательным кремом. Если ваши пряди непослушные, можно воспользоваться гелем или пеной для укладки.

Второй этап. Разделите ваши волосы на тонкие пряди, каждую из них необходимо зажать по очереди между пластинами и накрутить вокруг утюжка. Так, как это делается обычной плойкой. В результате у вас получатся красивые классические локоны. Для создания озорных пляжных локонов тонкие пряди перекрутите жгутиками и прихватите их утюжком.