В Нижнем Тагиле вновь будут обучать водителей трамваев
Стало известно, что Горнозаводской политехникум ведет активный набор на профессию «водитель трамвая» по заказу МУП «Тагильский трамвай». Данный факт воодушевляет всех сотрудников организации, ведь некоторое время назад трамвай был, можно сказать, предоставлен самому себе.
Программа развития тагильского трамвая, которую поддерживают и муниципальные власти, и президент, словно вдохнула новую жизнь в этот вид транспорта.
Затяжной перерыв в подготовке водителей создал кадровый голод. По признанию руководителей предприятия, иногда приходится оставлять на маршруте лишь по одному вагону, заболевшим сотрудникам нет подмены. Даже график работы пришлось поменять. Когда-то у них была восьмичасовая смена, а сейчас они проводят в кабине дозволенный максимум -– десять часов, сообщает «Областная Газета».
В Горнозаводском политехникуме весьма рады данной специальности. Кроме того, редакции TagilCity.ru сообщили, каким образом тагильчанам можно подавать заявку на курсы. Сделать это можно через сайт «Тагильского трамвая». В графе «Обучение на водителя трамвая» необходимо кликнуть на «Подать заявку». Там необходимо заполнить небольшое резюме, включающее основную информацию о человеке, потенциальном ученике, и вписать свой трудовой опыт.
Обучение будет проводиться в вечернее время, как сообщили в политехникуме. Ближайшее начало обучения группы – октябрь. Телефон отдела кадров НТ МУП «Тагильский трамвай»: (3435) 25-43-53.
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