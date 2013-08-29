В Нижнем Тагиле вновь будут обучать водителей трамваев

Программа развития тагильского трамвая, которую поддерживают и муниципальные власти, и президент, словно вдохнула новую жизнь в этот вид транспорта.

Затяжной перерыв в подготовке водителей создал кадровый голод. По признанию руководителей предприятия, иногда приходится оставлять на маршруте лишь по одному вагону, заболевшим сотрудникам нет подмены. Даже график работы пришлось поменять. Когда-то у них была восьмичасовая смена, а сейчас они проводят в кабине дозволенный максимум -– десять часов, сообщает «Областная Газета».

В Горнозаводском политехникуме весьма рады данной специальности. Кроме того, редакции TagilCity.ru сообщили, каким образом тагильчанам можно подавать заявку на курсы. Сделать это можно через сайт «Тагильского трамвая». В графе «Обучение на водителя трамвая» необходимо кликнуть на «Подать заявку». Там необходимо заполнить небольшое резюме, включающее основную информацию о человеке, потенциальном ученике, и вписать свой трудовой опыт.

Обучение будет проводиться в вечернее время, как сообщили в политехникуме. Ближайшее начало обучения группы – октябрь. Телефон отдела кадров НТ МУП «Тагильский трамвай»: (3435) 25-43-53.