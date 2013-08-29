Вода в Нижнем Тагиле – 133 градуса. И не меньше. Подробности внутри (ФОТО)

133 градуса – это температура воды, которая бежит из тагильских кранов. Другими словами, за такой «кипяток» ежемесячно платят жители нашего города. Но всё по порядку.

Формула, о которой речь пойдет чуть ниже, – это не изобретение специалистов, обратившихся в редакцию TagilCity.ru, она известна многим со школы.

Началось всё с того, что стало очень интересно собирать показания с приборов учета ресурсов. И не только получать, но и обрабатывать правильно (по всем законам и правилам математики). Разработав такую систему, мы решили применить ее алгоритмы на «организме», на управляющей компании.

Естественно, применив все эти алгоритмы, мы дошли до того, что, оказывается, вода в наших кранах – 133 градуса. Самое интересное, что этим заниматься в соответствующих органах никто не хочет и не собирается , -- рассказывает Владимир Евгеньевич.

Всего лишь два показателя в бумажке способны нагреть температуру в наших кранах до 133 градусов: «компонент энергия на подогрев» и «компонент носитель».

Представляем вам формулу, знакомую еще со школьной физики, демонстрирующую вышесказанное на практике.

Qгв = Vгв * (tгв — tэнт) / 1000

Она рассчитывает количество потребленных жильцами гигакалорий (Гкал), где Vгв – это объем горячей воды, tгв – температура горячей воды, tэнт – температура энтальпии – установлено на узлах учёта 5 градусов (это начальная температура теплоносителя). К слову, гигакалории потребляются нами в тот момент, когда из кранов льется горячая вода, то есть «энергия».

Формула, переведенная в Excel

Любой желающий может по своим квитанциям проверить температуру горячей воды, в данном примере 133 градуса.

Проще всего для расчётов использовать Excel, как показано на картинке.

Так как мы ставим под сомнение количество Гкал указанных в квитанции, то, чтобы вычислить его точно, нам необходимо знать объем и температуру воды. Объём воды у нас в квитанции указан, температура не указана. Раз нет температуры в квитанции, допустим, что она максимальная по СанПиН, то есть 75 градусов, и впишем это в Excel, так как теперь все параметры есть, то формула сработала, и мы видим то количество Гкал, которое необходимо для нагрева нашего объема.

Внимание, вопрос: совпадает получившееся количество Гкал с указанным в квитанции? Если Гкал в квитанции больше, то увеличивайте в Excel температуру, в нашем примере мы точно знаем что вода была 58 градусов, и Гкал у нас получилось 2.9 а не 7.52, а вот что бы получить 7.52 температура выросла до 133.

Никаких подстановок со стороны экспертов нет, это заложено в приборе.

Откуда брались показатели. Специалисты, обратившиеся в редакцию, предоставили информацию, достоверность которой у них не вызывает сомнений. Данные первоначально обработанные, были получены из квитанций жителей. Кроме того, показатели были сняты непосредственно с прибора учёта.

Показания узла учёта. Расчётный период май 2013.

Квитанция за май 2013.

Таким образом, в этих сложных вопросах, оказывается, необходимо разбираться всем жильцам. В данном примере температура воды, в реальности, была в среднем 58 градусов, что позволяет нам вычислить необходимое количество Гкал потраченных на нагрев 58,72 м3, около 2,9 Гкал. То есть, к оплате выставлены непонятно откуда появившиеся лишние 4,5 Гкал.

У пользователей в любом случае должен возникнуть вопрос: кто за это ответственен или, хотя бы, кто может ответить на интересующие нас вопросы? Наши специалисты с этим обратились в РиП (организация «Расчеты и платежи»).

Нам пояснили, что у них нет формул, что им дают, то они и считают, и, даже при указании на явную ошибку, РиП не хочет с этим что-либо делать, отправляя в управляющую компанию, ведь прямого договора между РиП и жильцами нет. В управляющей компании ссылаются на всех, кто есть вокруг, что все так считают, и никого это не беспокоит. Поэтому мы обратились в ГЖИ, для проверки верности расчётов. Что они нам ответили, вы знаете. По всей видимости, никому нет совершенно никакого дела до этого рассказали TagilCity.ru эксперты.

О том, какие выводы сделали специалисты и какой выход они видят из сложившейся ситуации, городской портал TagilCity.ru расскажет в следующих публикациях.