Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Вода в Нижнем Тагиле – 133 градуса. И не меньше. Подробности внутри (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Вода в Нижнем Тагиле – 133 градуса. И не меньше. Подробности внутри (ФОТО)

29 августа 2013, 13:35Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»