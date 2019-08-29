К новому учебному году все школы Нижнего Тагила проверены на безопасность

С 24 июня по 1 августа во всех тагильских школах силовые ведомства проводили комплексные проверки по безопасности. По итогу проверок нарушения были выявлены по линиям ведомственной охраны, МЧС и ГИБДД. В течение лета школы занимались устранением нарушений в соответствии с выданными предписаниями.

На сегодняшний день 63 из 65 школ уже приняты. Комиссия в школах №100 и №72 пройдёт 30 августа.

Благодаря тому, что в этом году на мероприятия антитеррористической направленности правительство Свердловской области выделило нам дополнительные средства в размере 170 млн рублей, мы смогли решить многие вопросы, связанные с безопасностью преподавателей и школьников, которые копились годами,отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.