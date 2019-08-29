Ливинский рассказал о достижениях «Россетей» на форуме "Лидеры энергетики"

Издание «Новые известия» сообщает, что эксперты провели совещания, в ходе которых обсуждались вопросы ведущих направлений развития сферы элеткроэнергетики страны, которые подразумевают трансформацию всей отрасли.

Глава ПАО «Россети» Павел Ливинский представил специалистам доклад, в котором сообщил о главных целях в развитии холдинга. В частности, он рассказал о ходе интеграции дочерних компаний в единую брендовую структуру «Россетей».

Кроме того, в первый день выступили представители Центра технического надзора «Россетей». Они рассказали об итогах аудита 38 РЭС на территории Челябинской области, которая была площадкой для выполнения практического задания конкурса «Лидеры энергетики».

Во второй части первого программного дня прошел разговор с гостями форума. Заместитель Генерального директора, главный инженер «Россетей» Андрей Майоров поднял тему перспективного развития оперативно-технологического и ситуационного управления в сфере электроэнергетики. Также специалисты поговорили на тему развития технической политики ПАО «Россети».

На 30 августа запланирован второй день форума. Ожидаются выступления представителей Сколковского института науки и технологии. Также руководители дочерних компаний «Россетей» расскажут о своем опыте работы с применением цифровых систем.

Ключевым событием мероприятие станет соревнование между 440 финалистам. Энергетики рассмотрят кейсы с задачами по работе комплекса энергосетей. Жюри состоит из прошлогодних победителей, главы Министерства энергетики РФ и «Россетей».