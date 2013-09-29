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Моисеев не приедет в Тагил: в России хотят отменить его концерты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Моисеев не приедет в Тагил: в России хотят отменить его концерты

29 сентября 2013, 12:20Общество
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