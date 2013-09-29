Моисеев не приедет в Тагил: в России хотят отменить его концерты

Дело в том, что несколько городов выступили против концертов «главного гомосексуалиста России». Так, в городе Россошь Воронежской области 126 человек уже подписали целую петицию, возмущенную концертами артиста.

Мы требуем от властей запрета шоу с участием Бориса Моисеева. Настаиваем на проведении расследования в отношении организаторов концерта. Требуем принятия на региональном уровне законодательного акта, который бы запрещал содомию говорится в письме.

Тем не менее в данном «документе» несколько подписей - фальшивые, а некоторые даже повторяются под разными фамилиями. Источники сообщают, что аналогичный скандал случился несколько месяцев назад в Омске, где казаки также выступали с требованием отменить концерты артиста. Также из источников известно, что из-за протестов отменены концерты в Нижнем Тагиле, в том числе. Что это, очередной пиар-ход, который в очередной раз привлечет интерес к певцу?