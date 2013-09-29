Сергей Носов провел рабочую встречу с представителями группы компаний «OHL»

Руководители обсудили вопросы, связанные с развитием Нижнего Тагила. В частности речь шла о будущем сотрудничестве группы компаний «OHL» и администрации города в сфере развития транспортной инфраструктуры муниципального образования.

В ближайшие годы в эту сферу предстоит вложить колоссальные средства. Только на реализацию проекта по строительству Восточного объезда Нижнего Тагила, согласно расчетам специалистов, пойдет около 2,5 млрд руб. Сотни миллионов требуются для сооружения на территории города двух новых мостов. Миллиарды нужны на реконструкцию электротранспортного хозяйства и свыше 100 км трамвайных путей сообщил Сергей Носов.

Более чем столетний опыт группы компаний «OHL» в строительстве, по мнению главы города, будет способствовать реализации данных проектов.

Представители «OHL», в свою очередь, также отметили крайнюю заинтересованность в сотрудничестве. Они подчеркнули, что будут рады взаимодействовать в развитии городской инфраструктуры, принесут в Нижний Тагил не только свои знания и профессионализм, но и средства необходимые для реализации совместных проектов на основе государственно-частного партнерства. Стороны договорились о создании рабочей группы по рассмотрению вопросов дальнейшего взаимодействия.