Всероссийская цифровая перепись населения пройдёт в 2020 году

Об этом на площадке проходящего в Казани финального этапа конкурса «Цифровой прорыв» российским журналистам рассказал глава Росстата Павел Малков.

Раз мы сегодня говорим про всероссийскую перепись населения, мы планируем апробировать целый ряд новых подходов при проведении этой переписи,рассказал Малков.

Экспериментом в предстоящей переписи будет использование данных мобильных операторов и различных органов власти. Это, по словам главы Росстата, обогатит информацию и обеспечит перезаполнение информации на портале госуслуг.

Переписчики пойдут уже не с бумажными переписными листами, которые потом еще надо отсканировать, внести их в базу данных, они уже пойдут с планшетами,подчеркнул Малков.