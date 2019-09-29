Всероссийская цифровая перепись населения пройдёт в 2020 году
В 2020 году в России состоится первая цифровая перепись населения. В ней будут учитывать большие данные (big data) операторов сотовой связи и органов государственной власти, пишет ТАСС.
Об этом на площадке проходящего в Казани финального этапа конкурса «Цифровой прорыв» российским журналистам рассказал глава Росстата Павел Малков.
Раз мы сегодня говорим про всероссийскую перепись населения, мы планируем апробировать целый ряд новых подходов при проведении этой переписи,рассказал Малков.
Экспериментом в предстоящей переписи будет использование данных мобильных операторов и различных органов власти. Это, по словам главы Росстата, обогатит информацию и обеспечит перезаполнение информации на портале госуслуг.
Переписчики пойдут уже не с бумажными переписными листами, которые потом еще надо отсканировать, внести их в базу данных, они уже пойдут с планшетами,подчеркнул Малков.
Вся информация будет обрабатываться в специальной цифровой аналитической платформе «Население».