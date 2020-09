Некоторым знака зодиака следует сменить сферу деятельности 30 сентября

Одним знакам астрологи рекомендуют сменить сферу деятельности 30 сентября, а другим следует вернуть уверенность в своих силах.

Овен Благоприятный день для представителей знака. У вас получится поднять авторитет в глазах коллег, благодаря вашей активности. В первой половине дня вы решите все рабочие задачи. Рекомендуется начать новые крупные проекты на будущее после обеда. Следует обратить внимание на сигналы своего организма. У овнов могут обостриться хронические болезни. Попробуйте пересмотреть свой рацион питания или сядьте на диету. В отношениях вас может ожидать неприятный сюрприз. От вашей реакции будет зависеть развитие союза. Телец Тельцов ожидает напряженный день. С утра могут появится неожиданные проблемы в рабочих вопросах, которые потребуют от вас нестандартного подхода. Возможно, потребуется освоить незнакомые навыки. Во второй половине дня ситуация сложится более благоприятно. Возможны успешные деловые встречи и закрытие крупных сделок. Удачный день для крупных покупок. Если таковые давно планировались, то следует посетить магазин. В отношениях со второй половинкой вам следует взять инициативу на себя. Это поможет справится с неуверенностью вашего партнера. Близнецы Постарайтесь не упускать из вида мелкие детали. От вас может потребоваться повышенная концентрация и внимательность, иначе наделаете ошибок. Не стоит заниматься вопросами, связанными с материальной ответственностью. Воздержитесь от походов в магазин. Рекомендуется физический труд или посещение тренажерного зала. Вечером можно собраться в компании друзей или близких. В отношениях близнецов не ожидают перемены. Союз крепок и стабилен. Рак Вы можете почувствовать неуверенность в своих силах и усталость. Рекомендуется прибегнуть к помощи коллег и хороших знакомых. Постарайтесь не зацикливаться на своих неудачах. В течение дня возможны неожиданные встречи. Вы можете получить приглашение на развлекательное мероприятие. Не стоит отказываться. Постарайтесь поднять себе настроение, посетив парикмахерскую или обновите гардероб. В отношениях не рекомендуется стоять на своем и устраивать ссоры. Лев Львов ожидает хороший спокойный день. Постарайтесь избегать спешки. Астрологи прогнозирует невысокую, но плодотворную активность. Решайте ежедневные текущие вопросы в первой половине дня. После обеда можно посетить деловые встречи или назначить переговоры. Побольше отдыхайте в течение всего дня. Вечером можно прогуляться на свежем воздухе или организовать загородную поездку. С любимым человеком могут возникнуть ссоры, которые ознаменуют начало непростого периода. Ваше хладнокровие поможет достойно справиться с ситуацией. Дева Трудный день для представителей знака. Очень много пойдет не по плану в первой половине дня. После обеда влияние позитивных тенденций усилится, но вас придется многое наверстать. Напряженность дня негативно скажется на вашем здоровье. Могут обостриться болезни. Запланируйте плановый визит к врачу. Вечером следует хорошо отдохнуть без шумных компаний. В отношениях вторая половинка может преподнести приятный сюрприз. Весы Для весов обстоятельства будут складывать очень удачно. В первой половине дня рекомендуется взяться за те дела, которые постоянно откладывали. Вероятно, что именно в этот день простое решение быстро придет вам на ум. После обеда можно заниматься любым делом, удача будет вас сопутствовать. Постарайтесь избегать физических нагрузок. Можете изменить облик, посетив парикмахерскую или косметический салон. Вечер лучше провести за романтическим ужином со своей половинкой. Скорпион Плодотворный день. Рекомендуется заранее распределить задачи на рабочее время. Утром рекомендуется решить все текущие несрочные вопросы, а после обеда заняться сложными проектами. Активность поможет многое успеть. Начальство оценит ваши старания. Не исключено, что вам выпишут крупную премию. Напряженный день приведет к моральной усталости. Постарайтесь хорошо отдохнуть и выспаться. Вечер лучше провести в одиночестве, без шумных компаний. Стрелец Не всё из задуманного получится осуществить. Постарайтесь сосредоточиться только на решении самых важных вопросов. Ваше внимание будет довольно рассеяно, следует хорошо сосредоточиться. Не позволяйте коллегам отвлекать вас по пустякам. Благоприятный день для занятия физическими упражнениями или посещения тренажерного зала. Не забывайте о своём здоровье. Рекомендуется обратить внимание на состояние ваших суставов и посетить профильного специалиста. В отношениях ждёт небольшой спад. Постарайтесь разобраться в причинах вместе со второй половинкой. Козерог День будет наполнен приятными неожиданностями. На работе могут предложить новую должность или выписать премию, которую вы не ждали. Не исключены приятные встречи и новые знакомства. Вас могут неожиданно пригласить на встречу старые знакомые. Эмоции немного утомят вас. Можете отдохнуть, посетив торговый центр для мелких покупок или посетить фитнес-зал. Вечер рекомендуется провести в кругу близких друзей и родственников. Водолей Попробуйте открыть для себя новые сферы деятельности. Утомленность от рутины начнет слишком угнетать вас. Постарайтесь попросить у начальства изменить круг ваших обязанностей. Если это невозможно, то примените нестандартный подход в решении задач. Вечером можно собраться компанией друзей. Здесь можете проявить фантазию и устроить приятелям необычный вечер. В отношениях вы получите понимание и поддержку, которая очень кстати придутся в сложный период. Рыбы Не стоит себя недооценивать. Возможно, вам покажется что вы не справляетесь со служебными обязанностями. Попробуйте выполнить повседневные задачи без помощи и советов коллег. Это поможет вернуть уверенность в себе. Укрепить самооценку поможет занятие командными видами спорта или вечерние встречи с интеллектуальными викторинами. Рекомендуется организовать романтический сюрприз для второй половинки.

