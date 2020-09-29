Некоторым знака зодиака следует сменить сферу деятельности 30 сентября

Телец

Тельцов ожидает напряженный день. С утра могут появится неожиданные проблемы в рабочих вопросах, которые потребуют от вас нестандартного подхода. Возможно, потребуется освоить незнакомые навыки. Во второй половине дня ситуация сложится более благоприятно. Возможны успешные деловые встречи и закрытие крупных сделок. Удачный день для крупных покупок. Если таковые давно планировались, то следует посетить магазин. В отношениях со второй половинкой вам следует взять инициативу на себя. Это поможет справится с неуверенностью вашего партнера.