Семья сбившего 15-летнюю девочку свердловчанина обвинила в происшествии детей

Семья сбившего 15-летнюю девочку свердловчанина обвинила в происшествии детей

Сегодня, 09:55ОбществоPhoto: УГИБДД по Свердловской области
В Волчанске родные местного предпринимателя Дениса Шубина, который сбил 12 сентября насмерть 15-летнюю девочку, пытаются доказать, что в случившемся виноваты подростки шедшие по улице, а их родственник не был пьян, пишет Znak.

По словам родных, мужчина употреблял спиртное уже после аварии.

Напомним, смертельное ДТП случилось вечером 12 сентября в Волчанске. Водитель Volkswagen Touareg сбил девочку, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пострадавшая скончалась. Мужчина уехал с места ДТП, но через пол часа его нашли. Медосвидетельствование показало, что он был нетрезв. В отношении Дениса Шубина возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения). По этой статье предусмотрено наказание от пяти до 12 лет лишения свободы. Арестован Шубин до 18 ноября.

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