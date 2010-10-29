Деление на районные ОВД в Нижнем Тагиле может уйти в прошлое

Не исключено, что со временем их ждет реорганизация, подобная той, что прошла в Екатеринбурге. Деление на районные ОВД, возможно, уйдет в прошлое. Их место займу ОМы - отделы милиции. Некоторые подразделения могут быть увеличены, а крупные разделят на более мелкие. К примеру, Тагилстроевский ОВД, в состав которого сегодня входят два ГОМа, будет разделен на три полноценных отдела – ОМ-1, ОМ-2 и ОМ-3. После реорганизации структурных подразделении, их штат оптимизируют. Но как такового сокращения сотрудников в ГУВД постараются не допустить. Впрочем, пока это все обсуждается. Если решение о таких переменах будет принято, это сделают в интересах тагильчан, заявил Михаил Бородин.