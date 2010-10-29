Мошенники заманивают россиян зарубежными деньгами

Как пишет РБК daily, в последнее время в ЦБ поступают жалобы россиян, которые пострадали от мошенников, суливших надежный перевод денег за границу. Преступники рассылали сообщения с предложением надежно разместить средства в зарубежных банках, однако доверчивые граждане в итоге лишились своих накоплений. Как говорится в сообщении ЦБ, мошенники предлагали людям получить крупные суммы сомнительного происхождения. Недобросовестные посредники якобы должны были разместить деньги на банковский счет человека, а затем перевести эти средства в зарубежные банки за определенное вознаграждение. Однако в итоге деньги, предназначенные для размещения в иностранных банках, похищались. Для большей убедительности мошенники прилагали к своим предложениям письма с символикой российских органов власти, а также ЦБ и Сбербанка. Иногда преступники предлагали свои услуги от имени банковских надзорных органов некоторых африканских государств.