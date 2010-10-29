Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
29 октября 2010, 13:33Общество
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29 октября в 7:55 21-летний водитель автомашины ВАЗ-2109 на перекрестке Мира – Циолковского допустил наезд на ребенка. 10-летняя девочка переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП ребенок получил ушиб голени и после оказаниямедицинской помощи отпущен домой.
Осенний период особенно опасен, так как в утренний период видимостьограничена. Подъезжая к пешеходному переходу либо перекрестку, водитель,увидев остановившееся транспортное средство, которое возможнопропускает пешехода, обязан снизить скорость и убедиться в отсутствиипешеходов на пешеходном переходе. При повороте направо либо налеворекомендуется быть особенно внимательным, напоминает отделениепропаганды ГИБДД.
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