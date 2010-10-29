Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Осенний период особенно опасен, так как в утренний период видимостьограничена. Подъезжая к пешеходному переходу либо перекрестку, водитель,увидев остановившееся транспортное средство, которое возможнопропускает пешехода, обязан снизить скорость и убедиться в отсутствиипешеходов на пешеходном переходе. При повороте направо либо налеворекомендуется быть особенно внимательным, напоминает отделениепропаганды ГИБДД.