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Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

29 октября 2010, 13:33Общество
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