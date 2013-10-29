Хэллоуин в Нижнем Тагиле: кого-то уже напугали, а кто-то еще только готовится (ФОТО)

Хоть до праздника еще пара дней, многие жители Тагила уже приняли участие в вечеринках, а теперь с удовольствием ждут следующих. Хэллоуин – отличный повод культурно продемонстрировать свою демоническую сущность, вести себя не совсем хорошо! Именно поэтому, наверное, у праздника такая большая известность в мире. В Америке, например, он сравним по популярности с Рождеством.

Тагильская молодежь, судя по многочисленным фотографиям с прошедшего Хеллоуина, с каждым годом становится все более изобретательной: костюмы становятся всё смелее, «крови» на лице всё больше, да и публика значительно прибавилась. Мероприятия прошли уже в нескольких развлекательных заведениях Нижнего Тагила, предлагаем вам небольшой фотоотчет:

Фотографии из группы бар-дайнер ЯППИ

А другие заведения еще только собираются пугать тагильчан. Тот, кто еще не решился побывать на душераздирающих вечеринках, тот, кто не набрался смелости, может сделать это на текущей неделе! Самым ожидаемой частью каждой вечеринки в честь Хэллоуина в тагильских клубах будет, несомненно, конкурс костюмов. И вообще, чтобы быть в курсе предстоящих вечеринок Нижнего Тагила, регулярно заглядывайте в вечеринки Нижнего Тагила в афише на TagilCity.ru.