Модные тенденции 2014

С каждым днем приближается Новый год с его яркими празднествами, а значит, и встречать его необходимо, следуя новым веяниям.

Приятным моментом является выпуск модельерами специальных коллекций платьев и нарядов к этому празднику, среди которых можно отметить Новогоднюю коллекцию питерского дизайнера Светланы Зотовой, чья модная одежда для женщин неизменно отличается женственностью и элегантностью, привлекая внимание и интерес представительниц прекрасно пола.

Как известно, будущий год является годом Синей Деревянной Лошади, что также нашло своё отражение в моде. Наша Синяя Лошадка – дама выдержанная, спокойная и элегантная. Поэтому и для фасонов нового сезона характерны сдержанность и изысканность. В моду уверенно возвращаются платья-футляры, а классическое маленькое черное платье, созданное когда-то Коко Шанель, и в этом сезоне будет на пике моды. Черное платье, несмотря на свою лаконичность и даже минимализм, остается очень загадочным и интригующим, подчеркивая чувственность и женственность своей обладательницы.

Выбирая же платье на корпоратив по случаю празднования Нового года, прислушайтесь к советам стилистов: во-первых, его длина должна быть по колено либо чуть выше (примерно на три пальца), а, во-вторых, приоритет следует отдать платью без глубокого декольте. Идеальным вариантом для этой новогодней ночи будет бюстье, а украсив свой безупречный лук аристократичными серьгами, вы наверняка станете настоящей Королевой этого бала. Последний штрих - кожаная матовая сумочка среднего размера

Коктейльные платья будут очень уместны на праздновании Нового года – ведь подразумевается много веселья, танцев и различных конкурсов. Однако если вы пожелаете придать своему образу большей загадочности, то можно выбрать платье в пол с высоким разрезом до середины бедра.