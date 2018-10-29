Число авиаперелетов россиян выросло за 20 лет в 6 раз

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За последний 20 лет число авиаперелетов россиян выросло в шесть раз. С января 2017 года по август 2018 перелеты совершили 116 миллионов россиян.
Начиная с 1990 года в России увеличилось количество перелетов. За это время было несколько понижений в статистических показателях, связанных с кризисами. В это время у потенциальных пассажиров могло не хватать денег на покупку авиабилетов.
Начиная с 2017 года количество перелетов увеличилось на 10%. По статистическим показателям в 2018 году количество авиапассажиров примерно составит 116 млн человек. При условиях роста количества авиаперевозок можно будет наблюдать рекордное количество перелетов за последние 20 лет, пишут «Новые известия».
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