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Число авиаперелетов россиян выросло за 20 лет в 6 раз
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Plane 170272 960 720

Число авиаперелетов россиян выросло за 20 лет в 6 раз

Сегодня, 07:00ОбществоФото: pixabay.com
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