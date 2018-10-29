Тагильские проекты стали лучшими в финале Всероссийской премии событийного туризма

В номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий» победил календарь событийных мероприятий Нижнего Тагила. Центр развития туризма стал вторым в номинации «Лучший муниципальный ТИЦ – организатор событий». Также второе место в номинации «Лучшая площадка для проведения туристических событий» занял всесезонный курорт «Russian Event Гора Белая».

Кроме того, подведены итоги конкурса-фестиваля «Туристический сувенир». По результатам общероссийского финала диплом «За продвижение ремесел» получила книга-раскраска Светланы Парышевой. Особенность этой раскраски в том, что она может использоваться неограниченное количество раз, сообщает «Центр развития туризма города Нижний Тагил».