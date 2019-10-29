В Нижнем Тагиле движение по трём трамвайным маршрутам будет остановлено из-за ремонта
Сегодня, 18:06ОбществоФото: vk.com/tagiltram
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30 октября с 10:00 до 13:00 в Нижнем Тагиле будет остановлено движение трамваев по трём маршрутам, сообщает администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Изменение коснётся маршрутов № 3 «Пр. Ленина-ул. Космонавтов-ул. Островского», № 4 «Тагилстрой-ВМЗ» и № 8 «УВЗ-Приречный мкр». Причиной остановки трамвайных маршрутов стали срочные ремонтные работы на кабельных линиях, принадлежащих ЗАО «Тагилэнергосети».
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