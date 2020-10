Некоторым знакам зодиака следует прислушаться к мнению окружающих 30 октября

Астрологи рекомендуют некоторым знакам зодиака внимательнее отнестись к мнению окружающих 30 октября, а другим следует сдерживать свои эмоции.

Овен Вы будете уверенны в себе. Никто не сможет отговорить вас от того, что вы задумали. Постарайтесь прислушиваться к окружающим, чтобы избежать ошибок. После обеда соблюдайте осторожность. Не перегружайте себя слишком сильно, делайте перерывы. Вас могут пригласить для участия в конкурсе. Не исключено, что вы займете призовое место. Физическая активность не рекомендуется, ваш организм и без этого устал от нагрузок. Уделите время спокойному отдыху, без шумных компаний. Телец Нелегкий день для тельцов. Появится ряд новых проблем, из-за которых придется отложить привычные приятные дела. Вы будете раздражительны и конфликтны. Постарайтесь не злиться и сдерживать свои эмоции. После обеда вас может ожидать неожиданный сюрприз, который улучшит ваше настроение. Рабочий настрой наладится, и вы оперативно разберетесь с вашими делами. Вас может не устроить обстановка, которая создается в отношениях с вашей второй половинкой. Придумайте как самостоятельно изменить ситуацию к лучшему. Близнецы Успешный день для умственного труда и планирования. Постарайтесь избегать активных действий. Сосредоточьтесь на далеко идущих проектах, проводите встречи и переговоры. Можете распланировать свой бюджет. Отдохнуть следует занявшись физическими упражнениями. Посетите тренажерный зал или займитесь любимым видом спорта. Вечер лучше провести в компании друзей или за романтическим ужином. Рак День неплохой, но ваше положение будет шатким. Стоит допустить малейшую ошибку и всё пойдет не по плану. Будьте предельно внимательны и собраны, тогда добьетесь успеха. Постарайтесь избегать самостоятельной работы, лучше обратите внимание на совместные проекты. Ваши коллеги вас подстрахуют. Избегайте конфликтов и моральных перегрузок. Ваше здоровье на пределе из-за вашей активности. В отношениях с вашей второй половинкой проявите инициативу. Это понравится вашему партнеру и укрепит союз. Лев Вы будете успешны в рабочих делах. Вас будет раздражать нерасторопность и ошибки коллег, но постарайтесь держать себя в руках и не развивать конфликты. На вас могут попробовать возложить чужие обязанности, не поддавайтесь. Не лишним будет расслабить ваше тело. Посетите массажиста и примите долгий контрастный душ. Ваша загруженность рабочими вопросами может наложить тень на личные отношения. Постарайтесь убедить вашего партнера в своих чувствах. Дева Ваша активность будет превышать возможности. Возникнут проволочки в делах, а события будут идти не в том темпе, который вы готовы поддерживать. После обеда усилится влияние позитивных тенденций, и вы наверстаете упущенное. Постарайтесь в этот день уделить больше внимание своим близким. Обсудите семейные планы, решите общие проблемы и положите конец возникшим конфликтам. Вечером соберитесь для общего семейного отдыха или запланируйте поездку за город. Весы Плодотворный день. Получится успеть много из того, что вы запланировали. Возможно в момент выполнения работы вам подвернуться незначительные, но прибыльные мелкие дела. Вам не откажут в помощи друзья и коллеги. Могут объявиться старые деловые партнеры, которые предложат вам заключение выгодной сделки. Поработайте над изменением своего облика. Посетите косметический салон и парикмахерскую. В этот день вы останетесь довольны результатом. Не занимайтесь физическими нагрузками. Вечер проведите без шумных компаний. Скорпион Вы будете нацелены на результат. Получится преодолеть все трудности и добиться желаемого даже в тех делах, с которыми раньше не справлялись. Вы можете участвовать в важных переговорах и встречах. Коммуникабельность и чувство такта позволит увести любой разговор в нужное вам русло. Не забывайте о состоянии своего здоровья. Напряженный график не идет на пользу организму. Следует записаться на плановый прием к врачу и проверить проблемные участки. Вечер проведите за спокойными занятиями и постарайтесь пораньше лечь спать. Стрелец У вас возникнет масса поводов для беспокойства. Лучше запланируйте решение важных задач на первую половину дня. После обеда усилится влияние негативных тенденций. Не берите ответственную работу на это время, а если возможно, то возьмите отгул. Ваша фантазия и юмор позволит вам располагать к себе людей. У вас могут появиться новые знакомые. Не исключено, что вы получите несколько приглашений для совместного проведения вечера. Козерог Спокойный день. Лучше займитесь самостоятельной работой. Это позволит размеренно выполнять свои обязанности, не отвлекаясь на посторонние дела. После обеда вы можете загореться новыми идеями. Даже если результат не будет обещать немедленной выгоды, вы все равно возьметесь за такой проект. Пройдитесь по магазинам. Удачными могут стать покупки предметов гардероба. Если вы находитесь в ссоре с вашей второй половинкой, то велика вероятность того, что сегодня с вами захотят помириться. Водолей Неудачный день для водолеев. Вы будете много конфликтовать и спорить, что негативно скажется на результатах вашего труда. Следует сосредоточиться на самостоятельной работе. Займитесь оформлением сделок, бумаг и запросов. Кроме того, удачно могут пройти расчеты и работа с деньгами. Во второй половине дня возможны встречи с неприятными для вас людьми. Вас могут позвать в гости родственники, но с вашим расположением духа следует отклонить приглашение. Вечер проведите в одиночестве за спокойным занятием, например, чтением. Рыбы Потребуется быть собранными и внимательными. Иначе возникнет риск создать себе проблемы из-за забытых вещей или потерянных документов. Хорошо сложится общение с окружающими. Лучше всего строить свой день вокруг встреч и переговоров. Вы можете почувствовать недомогание к концу дня. Не исключены внезапные проявления аллергических реакций. Избегайте употребления проблемных продуктов. Вечером можете устроить романтическую встречу с вашей второй половинкой.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter