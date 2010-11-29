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НТИ УрФУ развивает студенческое волонтерское движение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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НТИ УрФУ развивает студенческое волонтерское движение

29 ноября 2010, 10:31Общество
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