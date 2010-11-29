НТИ УрФУ развивает студенческое волонтерское движение
29 ноября 2010, 10:31Общество
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Во вторник 30 ноября в НТИ УрФУ (бывший УПИ) в 14:00 пройдет заседание дискуссионной трибуны на тему «Волонтерское движение студентов, направленное на помощь ветеранам ВОВ».
Как сообщила TagilCity.ru одна из волонтеров Дарья Андреева,заседания дискуссионной трибуны проходят в вузе регулярно. Следующееорганизаторы решили посвятить обсуждению перспектив и задач волонтерского движения студентов.
В движении волонтеров принимают участие студенческие отряды и отдельныедобровольцы. Ребята оказывают пенсионерам помощь в сезонных работах,помогают по хозяйству, а также навещают стариков в Доме престарелых.Существует и такая форма волонтерского движения, когда студенту поручают«шефство» над ветераном в течение года, рассказала Дарья Андреева.
Новость сообщила Дарья Андреева в рамках конкурса «Расскажи всем».
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