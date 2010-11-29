НТИ УрФУ развивает студенческое волонтерское движение

Как сообщила TagilCity.ru одна из волонтеров Дарья Андреева,заседания дискуссионной трибуны проходят в вузе регулярно. Следующееорганизаторы решили посвятить обсуждению перспектив и задач волонтерского движения студентов.

В движении волонтеров принимают участие студенческие отряды и отдельныедобровольцы. Ребята оказывают пенсионерам помощь в сезонных работах,помогают по хозяйству, а также навещают стариков в Доме престарелых.Существует и такая форма волонтерского движения, когда студенту поручают«шефство» над ветераном в течение года, рассказала Дарья Андреева.