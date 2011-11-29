Гриппа в Нижнем Тагиле пока нет
29 ноября 2011, 18:26ОбществоВалерия Лошкарева
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Ситуация по заболеваемости ОРВИ остается стабильной.
За неделю зарегистрировано 1768 обращений. В целом по Свердловской области, как сообщает областное управление Роспотребнадзора, с 21 по 27 ноября зарегистрировано 21,5 тысяча случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями.
Эпидпорог превышен на 2%. В основном, среди детей. Вакцинацию от гриппа в ЛПУ города прошли почти 143 тысячи тагильчан, что составляет 37,8% от общей численности населения.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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