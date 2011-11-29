Гриппа в Нижнем Тагиле пока нет

За неделю зарегистрировано 1768 обращений. В целом по Свердловской области, как сообщает областное управление Роспотребнадзора, с 21 по 27 ноября зарегистрировано 21,5 тысяча случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями.

Эпидпорог превышен на 2%. В основном, среди детей. Вакцинацию от гриппа в ЛПУ города прошли почти 143 тысячи тагильчан, что составляет 37,8% от общей численности населения.