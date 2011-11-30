Mitsubishi показала новый облик кроссовера Outlander

Предыдущая версия концепт-кара оснащалась 1,6-литровым агрегатом. По информации автопроизводителя, в смешанном цикле PX-MiEV II потребляет всего 1,7 литра топлива на сто километров. На одной электротяге автомобиль способен преодолевать 50 километров. Технологии, используемые в концепт-каре, скорее всего, появятся на новом «Аутлендере». Как рассказали журналу Autocar источники в компании Mitsubishi, японцы намерены начать серийное производство гибридной установки, которой оснащен PX-MiEV II. Предположительно Mitsubishi Outlander нового поколения появится в течение двух лет.