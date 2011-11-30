Mitsubishi показала новый облик кроссовера Outlander
30 ноября 2011, 03:00ОбществоРОман БОТов
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На Токийском автосалоне состоялась премьера концептуального гибридного кроссовера Mitsubishi PX-MiEV II, который представляет собой обновленную версию одноименного автомобиля, показанного еще в 2009 году. По словам представителей Mitsubishi, внешне концепт-кар максимально приближен к дизайну автомобиля Outlander нового поколения. Кроссовер получил модернизированную систему полного привода S-AWC от Lancer Evolution и гибридную установку, состоящую из двух электромоторов (по одной на каждую ось) и двухлитрового четырехцилиндрового бензинового двигателя.
Предыдущая версия концепт-кара оснащалась 1,6-литровым агрегатом. По информации автопроизводителя, в смешанном цикле PX-MiEV II потребляет всего 1,7 литра топлива на сто километров. На одной электротяге автомобиль способен преодолевать 50 километров. Технологии, используемые в концепт-каре, скорее всего, появятся на новом «Аутлендере». Как рассказали журналу Autocar источники в компании Mitsubishi, японцы намерены начать серийное производство гибридной установки, которой оснащен PX-MiEV II. Предположительно Mitsubishi Outlander нового поколения появится в течение двух лет.
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