Стоунхендж еще древнее, чем предполагали ученые

Специалисты нашли траншеи во время исследования близкого к поверхности слоя земли в районе каменного монумента. Две обнаруженные канавы тянутся параллельно друг другу, и исследователи предполагают, что они служили маршрутом для процессий, празднующих день летнего солнцестояния.

Ученые не исключают, что подобные ритуалы могли проводиться и до того, как около пяти тысяч лет назад были установлены собственно каменные столбы. Недавно другой коллектив авторов, проводивший комплексное исследование ландшафта вокруг Стоунхенджа, выяснил, что сооружение окружали два забора, построенных в форме концентрических окружностей.