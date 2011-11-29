Стоунхендж еще древнее, чем предполагали ученые
Ученые обнаружили в Стоунхендже не найденные ранее траншеи, которые доказывают, что сооружение использовалось для совершения ритуалов еще до появления каменных колонн. О находке сообщает BBC News.
Специалисты нашли траншеи во время исследования близкого к поверхности слоя земли в районе каменного монумента. Две обнаруженные канавы тянутся параллельно друг другу, и исследователи предполагают, что они служили маршрутом для процессий, празднующих день летнего солнцестояния.
Ученые не исключают, что подобные ритуалы могли проводиться и до того, как около пяти тысяч лет назад были установлены собственно каменные столбы. Недавно другой коллектив авторов, проводивший комплексное исследование ландшафта вокруг Стоунхенджа, выяснил, что сооружение окружали два забора, построенных в форме концентрических окружностей.
Стоунхендж был создан в новокаменном и бронзовом веке, и его предназначение до сих пор окончательно не выяснено. Однако многие специалисты полагают, что каменное сооружение использовалось, преимущественно, для отправления религиозных обрядов.