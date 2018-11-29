Впервые за 15 лет: 8 живых ёлок появятся на площади 1905 года в Екатеринбурге
Сегодня, 00:30ОбществоФото: екатеринбург.рф
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Екатеринбургская мэрия старается следовать тренду на всё натуральное: впервые за 15 лет на площади 1905 года появятся живые ёлки, а не искусственные.
Сюжеты: Екатеринбург
Три 12-метровых и пять 6-метровых елей будут установлены в центре уральской столицы. Каждую из них украсят так, чтобы они ничем не были хуже устанавливаемых ранее искусственных ёлок. Таким образом, екатеринбургская администрация старается следовать модному тренду на всё натуральное.
Как сообщает «Федерал Пресс», работы начнутся с 1 декабря и продолжатся до 27-го. Уже 28 декабря Ледовый город откроется и простоит в течение месяца. По утверждениям подрядчика, запланированные мероприятия по обустройству площади идут в соответствии с графиком.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей