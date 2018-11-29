Впервые за 15 лет: 8 живых ёлок появятся на площади 1905 года в Екатеринбурге

Три 12-метровых и пять 6-метровых елей будут установлены в центре уральской столицы. Каждую из них украсят так, чтобы они ничем не были хуже устанавливаемых ранее искусственных ёлок. Таким образом, екатеринбургская администрация старается следовать модному тренду на всё натуральное.