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Впервые за 15 лет: 8 живых ёлок появятся на площади 1905 года в Екатеринбурге
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Впервые за 15 лет: 8 живых ёлок появятся на площади 1905 года в Екатеринбурге

Сегодня, 00:30ОбществоФото: екатеринбург.рф
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