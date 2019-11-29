Дом в центре Екатеринбурга перестал быть объектом культурного наследия
Сегодня, 16:15ОбществоФото: Управление госохраны ОКН по Свердловской области
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении дома № 60 на улице Малышева в Екатеринбурге из реестра объектов культурного наследия, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Здание значилось в списке как «Первая явочная квартира Я. М. Свердлова». Однако ранее эксперты выяснили, что дом включили в реестр памятников по ошибке. Его построили в 60-х годах прошлого века, к этому времени Свердлова не было в живых уже 40 лет.
Выполненная исследовательская работа свидетельствует, что на момент проведения историко-культурной экспертизы нет ни одного достоверного документа о том, где располагалась первая явочная квартира Я. М. Свердлова в 1905 году,уточнили исследователи.
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