Дом в центре Екатеринбурга перестал быть объектом культурного наследия

Здание значилось в списке как «Первая явочная квартира Я. М. Свердлова». Однако ранее эксперты выяснили, что дом включили в реестр памятников по ошибке. Его построили в 60-х годах прошлого века, к этому времени Свердлова не было в живых уже 40 лет.