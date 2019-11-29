Россиян ждет новый рост стоимости товара из-за стандарта маркировки

Как сообщает News.ru, в новый перечень продукции войдут алкогольные напитки, духи, шины, кожаная одежда, женские и детские блузки, верхняя одежда, постельное белье, белье для кухни и ванной комнаты, а также фотокамеры и вспышки. В перспективе, обязательная маркировка будет распространяться на все товары, которые были изготовлены в России.