Россиян ждет новый рост стоимости товара из-за стандарта маркировки
На территории России начиная с 1 декабря текущего года будет действовать новый расширенный список продукции, подлежащей обязательной маркировке.
Как сообщает News.ru, в новый перечень продукции войдут алкогольные напитки, духи, шины, кожаная одежда, женские и детские блузки, верхняя одежда, постельное белье, белье для кухни и ванной комнаты, а также фотокамеры и вспышки. В перспективе, обязательная маркировка будет распространяться на все товары, которые были изготовлены в России.
Тем не менее, многие эксперты плюсов от такого стандарта не видят. Руководитель таможенного отдела КГ AsstrA Анаит Василян считает, что это негативно отразиться на представителях малого бизнеса в силу недостаточной информированности.
Заместитель гендиректора BMJ-logistics Константин Бондаренко полагает, что новый стандарт поможет уменьшить объем контрафактной продукции.
Однако специалисты сходятся во мнении, что обязательные стандарты маркировки вызовут ощутимое удорожание товара.