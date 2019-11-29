Тройняшки из Нижнего Тагила вышли во второй тур Всероссийской олимпиады школьников

Олимпиада проходила 27 и 28 ноября. Девочки набрали по 24 балла из 25 возможных, при этом минимальный порог составлял 17 баллов. Этот показатель стал самым высоким в группе девятых классов.

Из 153 свердловских школьников во второй тур прошли 93 участника.Максимальный балл набрали двое 11-классников — из Полевского и Нижнего Тагила (Елена Береснева, МБОУ СОШ № 95).