Тройняшки из Нижнего Тагила вышли во второй тур Всероссийской олимпиады школьников
Сегодня, 17:23ОбществоФото: Избирательная комиссия Свердловской области
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Три сестры из Нижнего Тагила, учащиеся девятого класса школы № 5, вышли во второй тур регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум», рассказала советник председателя Избирательной комиссии Свердловской области Анастасия Анисимова.
Сюжеты: Нижний Тагил
Олимпиада проходила 27 и 28 ноября. Девочки набрали по 24 балла из 25 возможных, при этом минимальный порог составлял 17 баллов. Этот показатель стал самым высоким в группе девятых классов.
Из 153 свердловских школьников во второй тур прошли 93 участника.Максимальный балл набрали двое 11-классников — из Полевского и Нижнего Тагила (Елена Береснева, МБОУ СОШ № 95).
В первом туре ребятам предстояло решить пять ситуационных задач по пять вопросов в каждой. Во втором — участники напишут тематическое эссе по одной из предложенных тем. Победителями регионального этапа станут участники, набравшие 39-40 баллов. Они представят регион на федеральном уровне в Москве.
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