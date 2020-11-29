В Нижнем Тагиле опоры моста на улице Циолковского несколько недель стояли в воде

На территории бывшего мелькомбината проходят коммуникации, произошёл порыв и горячая вода больше двух недель текла в кювет. Если бы данную проблему не заметили до морозов, то произошла бы деформация основания железнодорожных путей. Последствия могли быть самые страшные,пишет активист Никита Чапурин.