В Нижнем Тагиле опоры моста на улице Циолковского несколько недель стояли в воде

В Нижнем Тагиле из-за коммунальной аварии опоры железнодорожного моста на улице Циолковского находились в горячей воде.

После вмешательства транспортной прокуратуры оказалось, что прорыв коммуникаций произошел на территории бывшего мукомольного цеха «Тагилхлеба». Городские аварийные службы за несколько дней устранили протечку. Из-за повреждения подземных коммуникаций, ввиду особенности рельефа, вода устремилась в сторону железнодорожных путей. Для устранения аварии транспортной прокуратурой организовано взаимодействие с муниципальными властями и районным прокурором,рассказал ИА «Все Новости» помощник Нижнетагильского транспортного прокурора Антон Стафеев. Сейчас за состоянием моста ежедневно наблюдает МУП «Тагилдорстрой», сообщил директор Игорь Васильев. Протечку обнаружили во время осмотра путепровода активисты движения «Тагил без ям». Photo: группа «Тагил без ям» во "ВКонтакте" На территории бывшего мелькомбината проходят коммуникации, произошёл порыв и горячая вода больше двух недель текла в кювет. Если бы данную проблему не заметили до морозов, то произошла бы деформация основания железнодорожных путей. Последствия могли быть самые страшные,пишет активист Никита Чапурин. Напомним, в Нижнем Тагиле на ремонт моста на улице Циолковского планируют потратить 1,1 миллиарда рублей. Работы должны завершить до апреля 2024 года.

