Исследование: 72% от переводов детям на карманные расходы делают отцы

В России отцы с большей охотой дают детям средства на карманные расходы, по сравнению с мамами. Но при этом средние чеки больше у матерей.

Как информирует 360tv.ru, за 10 месяцев текущего года 72% от суммы всех переводов на карты пришлось на отцов, 28% — на мам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование одного из банков в РФ. Предоставленные статистические данные свидетельствуют о том, что общая сумма, которую папы перевели детям, в четыре раза превысила сумму средств, полученную от мам. При этом в банке рассказали: в период с января по октябрь текущего года мамы перевели подросткам сумму, которая превысила показатель 2020 года на 239%. У отцов он, напротив, снизился на 5%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По среднему чеку одного перевода также мамы обходят пап. В 2021 году, в среднем, за раз суммы переводов от мам составляли 3874 рубля, от пап — 2621 рубля. В прошлом году наблюдалась противоположная ситуация, и разовые переводы у отцов были больше, чем у матерей.

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