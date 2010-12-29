Ансамбль из Нижнего Тагила Соловейка выступит в Кремлёвском дворце

Именно этот коллектив будет представлять Нижний Тагил на московском гала-концерте национального фестиваля «Добрая песня России». В Нижнем Тагиле концерт фестиваля прошёл 15-го декабря. В нём участвовали 30 музыкальных коллективов и солистов Нижнего Тагила. Из них московское жюри должно было выбрать только одного участника гала-концерта. Для этого видеозапись была отправлена в Москву в Международную Академию культуры и искусства. Победителем стал фольклорный ансамбль «Соловейка» музея-заповедника Горнозаводской Урал.

Коллектив, которому уж 12 лет, состоит из 6 человек в возрасте от 19-ти до 62-х лет. Сейчас они решают, какие композиции подготовить для выступления на прославленной сцене. В Москву «Соловейка» отправится в марте. Но известие о победе стало лучшим подарком к Новому Году, считает руководитель ансамбля Марина Гагарина. Отметим, что региональные этапы фестиваля «Добрая песня России» прошли в Тамбове, Астрахани, Архангельске и других городах России.