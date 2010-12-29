Сегодня на основном корпусе НТМК в Нижнем Тагиле установлены новые светодиодные часы

Новые красивые часы позволят экономить электричество и деньги. Экономический эффект - 145 тысяч рублей в год. Новые светодиодные часы российского производства показывают время, дату, температуру и влажность воздуха, а также атмосферное давление. Новинка управляется дистанционно при помощи компьютера. При необходимости у механизма включается функция бегущей строки, благодаря которой можно транслировать на светодиодный экран различную информацию, отмечает департамент по связям со СМИ «Евраза».