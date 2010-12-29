УрФУ открывает «Зимнюю школу» для старшеклассников

Ребята совершат экскурсию по факультетам и институтам университета, атакже прослушают лекции ведущих преподавателей и попробуют свои силы врешении интересных задач. Кроме того, ученики «Зимней школы» смогутподготовиться к Межрегиональной олимпиаде школьников, победители которойбудут зачислены в УрФУбез экзаменов.

Как сообщает пресс-служба УрФУ, ребята попытаются решить задачи,аналогичные тем, которые будут на Олимпиаде. Каждый участникпрактических занятий получит по электронной почте подробную рецензию навыполненные задания с указаниями на типичные ошибки. Это поможетшкольникам избежать на Олимпиаде неверных решений.

Первые туры Межрегиональной олимпиады пройдут с 14 по 30 января. Волимпиаде могут принять участие школьники 9–11 классов. Победители будутопределены к концу учебного года.

Более подробную информацию о «Зимней школе – 2011», олимпиадах и Дняхоткрытых дверей можно получить на сайте Уральского федеральногоуниверситета www.ustu.ru.