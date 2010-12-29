УрФУ открывает «Зимнюю школу» для старшеклассников
Провести зимние каникулы с пользой предлагает УрФУ. 8 и 9 января 2011 года в университете впервые пройдет «Зимняя школа УрФУ-2011» для старшеклассников.
Ребята совершат экскурсию по факультетам и институтам университета, атакже прослушают лекции ведущих преподавателей и попробуют свои силы врешении интересных задач. Кроме того, ученики «Зимней школы» смогутподготовиться к Межрегиональной олимпиаде школьников, победители которойбудут зачислены в УрФУбез экзаменов.
Как сообщает пресс-служба УрФУ, ребята попытаются решить задачи,аналогичные тем, которые будут на Олимпиаде. Каждый участникпрактических занятий получит по электронной почте подробную рецензию навыполненные задания с указаниями на типичные ошибки. Это поможетшкольникам избежать на Олимпиаде неверных решений.
Первые туры Межрегиональной олимпиады пройдут с 14 по 30 января. Волимпиаде могут принять участие школьники 9–11 классов. Победители будутопределены к концу учебного года.
Более подробную информацию о «Зимней школе – 2011», олимпиадах и Дняхоткрытых дверей можно получить на сайте Уральского федеральногоуниверситета www.ustu.ru.
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