В Челябинске сотрудники ГИБДД избили мужчину, который вез жену в роддом (аудиозапись)

Как пишет сайт Право.Ru , 11 марта 2010 года Капитан Андрей Новиков и Лейтенант Александр Зайцевпатрулировали участок дороги неподалеку от челябинской городскойбольницы. Мимо их поста на высокой скорости пронесся легковойавтомобиль. Увидев, что водитель превысил скоростной режим, инспекторызадержали машину. Из салона выбежал мужчина и стал сбивчиво объяснять,что везет жену в роддом, что она недавно родила, и у нее открылосьпослеродовое кровотечение. Сотрудники милиции не стали слушать мужчину ипринялись придирчиво осматривать автомобиль и водительские права.

Тогда водитель оставил документы в руках у сотрудников ГИБДД и быстропоехал в роддом, где его и задержали гаишники. При этом в моментзадержания водителя несколько раз ударили и оскорбляли.Автолюбитель, юрист по профессии, сумел записать свое общение ссотрудниками ГИБДД на мобильный телефон. Именно эта запись и будет однимиз главных доказательств в суде. Кроме того, у обвинения естьсвидетели, которые видели, как водителя били около больницы.