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В Нижнем Тагиле 20 лет не строились новые больницы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле 20 лет не строились новые больницы

29 декабря 2010, 17:28ОбществоАнка
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