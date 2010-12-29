В Нижнем Тагиле 20 лет не строились новые больницы

Составлена заявка на текущий ремонт некоторых помещений за счёт федеральной казны. Это, к примеру, реанимационное отделение 2-ой детской больницы. Оно станет вторым этапом выхаживания младенцев, родившихся в перинатальном центре. Не хватает нового оборудования, но и здесь есть подвижки. Готовится к запуску система электронной регистратуры. Это не только запись на приём через Интернет и по телефону, но и электронная база данных амбулаторных карт. Ожидается и поступление «тяжёлой техники» - рентгена, аппаратов КТ и МРТ, которых раньше в Нижнем Тагиле не было вообще, отмечает начальник управления здравоохранения Нижнего Тагила Оксана Хулап. Техника придёт для межмуниципальных центров, которые создаются на базе 1-ой, 4-ой и Демидовской больниц. Для них же будут повышать квалификацию врачей. В эти центры будут обращаться за помощью пациенты не только из Нижнего Тагила, но и со всего Горнозаводского округа, которым раньше приходилось ездить в Екатеринбург.