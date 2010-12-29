В новогоднюю ночь на Землю прольется звездный дождь
29 декабря 2010, 16:42ОбществоАнка
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В новогоднюю ночь начнется первое в 2011 году небесное шоу.
Прямо в полночь на Землю прольется звездный дождь: в 0 часов 0 минут по московскому времени начнется действие метеорного потока Квадрантиды. Как передает «Новый Регион», наблюдать звездопад можно будет до 5 января.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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