РосПил, Ё-мобиль, премьерзидент. Лингвисты выбрали самые значимые слова и выражения года

В середине декабря стали известны результаты выборов слова года.Голосование шло с сентября, за это время лингвисты и обитатели Фейсбукауспели предложить и отмести, включить и исключить десятки, а то и сотнислов и словосочетаний. Безусловным лидером признали слово «РосПил»,придуманное блогером-оппозиционером Алексеем Навальным.

В списоксамых значимых слов и фраз уходящего года также попали: «партия жуликови воров», «манежка», «Наш дурдом голосует за Путина», «арабская весна»,«гражданин поэт», «полиция», «рокировка», «Фейсбук», «Ё-мобиль»,«Фукусима», «лайкать», «православный дресс-код», «синие ведерки»,«альфа-самец», «сосуля», «здравохоронение», «Мигалков», «премьерзидент»,«егэизация сознания» и незабываемая цитата из речи Виталия Мутко «летми спик фром май харт!».