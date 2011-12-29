В Нижнем Тагиле не хватает эндоскопистов, неврологов, кардиологов, эндокринологов. Как происходит поиск специалистов на вакантные места?

По данным управления здравоохранения Нижнего Тагила, которое, кстати, будет расформировано на днях, в городе не хватает эндоскопистов, неврологов, кардиологов, эндокринологов. Особый дефицит составляют гематологи, иммунологи, аллергологи, ревматологи. Таких специалистов у нас в городе один, два или три человека, причем большинство из них принимают в частных клиниках города платно. Но и прием за деньги откладывается в среднем на три недели из-за большой очереди к этим врачам.

Большой проблемой является также полное отсутствие врачей-онкоурологов в Нижнем Тагиле. Урологи есть, онкологи есть, а вот таких специалистов нет. Лечащим врачам муниципальных и частных учреждений приходится отправлять своих пациентов на прием к онкоурологу в Екатеринбург, что, конечно, бывает невероятно проблематично для больных объясняет заместитель директора «Клиники здоровья и красоты» Татьяна Добрякова.

Как же происходит поиск врачей на вакантные должности? Ведь, по статистике, ситуация укомплектованности поликлиник и больниц города не улучшается. По информации мэра города Валентины Исаевой, в прошлом году уволился 71 врач, а устроились на работу 70. По ее словам, если раньше можно было привлечь иногородних специалистов предоставлением жилья, то теперь и это не помогает.

По данным городского управления здравоохранения, все муниципальные учреждения здравоохранения заключают договоры с представительствами Центра занятости населения в Нижнем Тагиле и области, принимают участие в ярмарках вакансий, работают по привлечению специалистов из других городов и областей. Помимо этого, размещаются объявления о вакансиях на сайтах Нижнего Тагила и Министерства здравоохранения Свердловской области. Действительно, на сайте областного Департамента по труду и занятости населения размещено 98 вакансий тагильских медицинских учреждений. Им требуются, в основном, терапевты, онкологи, психиатры, фтизиатры (специалисты по лечению туберкулеза).

Кроме того, в последние годы муниципалитет оплачивал обучение студентов Уральской государственной медицинской академии в Екатеринбурге и Пермской государственной медицинской академии с последующим трудоустройством в учреждения здравоохранения Нижнего Тагила. Специалистам, приезжающим из других городов, оказывается содействие в получении специализированного жилья рассказывают в ведомстве.

Ведь и сейчас большинство врачей медицинских учреждений города являются приезжими, многие из которых перебрались в Нижний Тагил 10, 20, 30 лет назад, получив работу и жилье.