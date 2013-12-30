Спрос на новую Mazda Axela в Японии в пять раз превысил прогнозы

Mazda Motor опубликовала информацию о стоимости и комплектациях нового поколения Axela в версии для внутреннего рынка Японии 9 октября, а 21 ноября автомобиль поступил в продажу. Спустя месяц, компания подводит первые итоги.

Старт продаж признан чрезвычайно успешным: при плане ежемесячных продаж в 3 000 единиц на данный момент у компании уже более 16 000 заказов. Маркетологи компании уже изучили их структуру.

Наибольший спрос на бензиновые версии – на их долю приходится 66% продаж. Существенно меньше заказов на гибридную версию – 19%. На последнем месте дизельные Axela – 15%. При этом стоит отметить, что спрос на дизель оказался выше ожидаемого – он оказался лишь немного менее востребованным, чем гибрид.

Автоматическая трансмиссия оказалась вне конкуренции. Доля автомобилей с АКПП - 91%. Соответственно, только 9% покупателей выбрали «механику», которая, кстати, доступна, как с бензиновыми двигателями, так и с дизелем. Гибридная силовая установка сочетается с вариатором.

Наиболее популярными признаны модификации с бензиновым двигателем Skyactiv передним приводом и АКПП в промежуточных уровнях оснащения. Самая востребованная комплектация – 15S Skyactiv с передним приводом и 6-ступенчатой АКПП – 19,7%.

Наименьшим спросом пользуются базовые комплектации с МКПП. Например, доля 15C Skyactiv с передним приводом и 6-ступенчатой МКПП составляет всего 0,2%.