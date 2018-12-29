Александр Высокинский предложил поставить памятник киоску в Екатеринбурге
Сегодня, 07:30ОбществоФото: pxhere.com
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил установить на одной из городских аллей памятник киоску. После сноса ряда киосков по решению администрации памятник, по мнению мэра, станет культовым местом.
Сюжеты: Екатеринбург
Предложение об установке памятника Высокинский озвучил в эфире радио «Город ФМ». При этом он отметил, что место установки объекта может стать культовым, но для этого должно пройти какое-то время.
Напомним, что глава столицы Свердловской области поставил перед городскими службами задачу выселить киоски с шаурмой, кофе и ремонтом обуви подальше от центра. Чистым от киосков Екатеринбург должен стать к 2020 году, сообщает «ЕТВ».
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