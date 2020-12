Азербайджанский журналист Фатуллаев прокомментировал письмо главы союза армян

Президент Союза армян России Ара Абрамян составил письмо в адрес главы Азербайджана Ильхама Алиева, в котором описал свое отношение к противостоянию в Карабахе. Он назвал этот вновь возникший конфликт «миной замедленного действия».

Также Абрамян обвинил Алиева в том, что два народа не могут мирно соседствовать между собой. Как сообщает ng.ru, письмо подробно прокомментировал известный в Азербайджане журналист Эйнулла Фатуллаев. У него сложилось впечатление, что в высказываниях Абрамяна присутствует скрытая угроза Азербайджану очередным военным противостоянием. Это письмо, отправленное Ильхаму Алиеву, содержащее критику и обвинения, не единственное. Президенту поступает множество писем от родителей из Еревана, которые потеряли своих детей в ходе военного конфликта в Карабахе. Эйнулла Фатуллаев парирует обвинения, поступающие в адрес Алиева. Он придерживается мнения, что Республика Армения отправила молодых людей, не обученных должным образом и не владеющих оружием, для противостояния азербайджанской армии. Журналист считает политику Армении, которая решила отвоевать земли, принадлежавшие ей в период античности, дикой и сумасбродной. Фатуллаев скептически настроен по отношению к Абрамяну и считает, что если бы он радел о судьбе своего народа, он занимался бы разработкой вопроса «как обустроить страну?», а не пытался разжечь с новой силой конфликт в Карабахе, обращаясь к президенту Азербайджана с провокационными высказываниями. В письме Абрамян описывает агрессию Азербайджана, обвиняя руководство страны в совершении нападения на Армению и захвате таких территорий, как Сюник, Капан, Тавуш. По мнению главы Союза армян, войска дошли до Севана и изгнали около миллиона армян с территорий, которые исторически им принадлежали. Также Абрамян считает, что Азербайджан пытается переписать историю, уничтожая памятники культуры армянского народа, национальные храмы, старинные захоронения. Но на самом деле именно Армения стерла с лица земли около 8 тысяч памятников, игравших большую роль для азербайджанской культуры и мусульманской культуры в целом, среди которых — дворец карабахских ханов, дом поэтессы Хуршуд Бану Натаван, мавзолей великого шушинского визиря и поэта Вагифа. В своем ответном послании на письмо Абрамяна азербайджанский журналист задает множество риторических вопросов: «Куда пропали все могилы наших предков? И кто заминировал кладбища, которые не успели сравнять с лицом земли?! И после всего этого Абрамян смеет утверждать об азербайджанском вандализме?» Фатуллаев считает, что народ Азербайджана должен получить извинения от представителей Армении за совершенные ими преступления. Также он думает, что отдельные детали, описанные в этом письме, Абрамян добавил для того, чтобы убедить себя в том, что именно Азербайджан захватил не принадлежащие ему армянские земли и оставил без крыши над головой более миллиона проживающих на них армян. Также в письме Абрамяна затронута тема участия Алиева в торпедировании новой модели мира в Карабахе. Однако Алиев вынес решение о завершении карабахского конфликта сразу после аналогичного заявления Владимира Путина. Азербайджанский президент поддерживал все инициативы, которые должны были привести к мирному урегулированию конфликта. Для того чтобы ситуация в Карабахе стабилизировалась, Азербайджан выступил с инициативой создать «платформу шести», что должно наладить решение вопросов, связанных с региональной интеграцией и кооперацией. Предполагается, что в эту коалицию вступят все государства Закавказья. Также в Баку ведутся обсуждения реконструкции освобожденных земель. Уже идет обустройство новой логистической системы в Закавказье, разрабатываются ближайшие программы экономического развития, устанавливаются прочные партнерские отношения с Ираном. От Еревана же пока исходит только агрессия, и не только в сторону Азербайджана, но и по отношению к дружественным государствам — России и Турции. Так, Турцию Абрамян считает террористическим государством, о чем он указал в письме. Также в письме он угрожает «реваншистской войной», что указывает на его непримиримый и агрессивный настрой.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter