Азербайджанский журналист Фатуллаев прокомментировал письмо главы союза армян

Фатуллаев считает, что народ Азербайджана должен получить извинения от представителей Армении за совершенные ими преступления. Также он думает, что отдельные детали, описанные в этом письме, Абрамян добавил для того, чтобы убедить себя в том, что именно Азербайджан захватил не принадлежащие ему армянские земли и оставил без крыши над головой более миллиона проживающих на них армян.