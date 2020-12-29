В Екатеринбурге разрешен снос здания под строительство храма Святой Екатерины

В документации уточняется, что снос будет осуществляться сверху вниз. На первом этапе вручную отключат и демонтируют наружное и внутреннее инженерное оборудование, а на втором — проведут ручной демонтаж кровли. Третий этаж предполагает демонтаж этажей с четвертого до первого. И на последнем этапе будут демонтированы оставшиеся этажи и подвал.