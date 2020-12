В Екатеринбурге разрешен снос здания под строительство храма Святой Екатерины

Управление охраны объектов культурного наследия Свердловской области одобрило снос бывшего здания Уральского приборостроительного завода в центре Екатеринбурга, на месте которого собираются возвести храм Святой Екатерины.

Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы, по проекту предусмотрен снос части пятиэтажного здания, расположенного под литерой «Б». Оно имеет Т-образную форму. В документации уточняется, что снос будет осуществляться сверху вниз. На первом этапе вручную отключат и демонтируют наружное и внутреннее инженерное оборудование, а на втором — проведут ручной демонтаж кровли. Третий этаж предполагает демонтаж этажей с четвертого до первого. И на последнем этапе будут демонтированы оставшиеся этажи и подвал. Экспертиза объекта была проведена по причине близкого расположения «Дома Мамина-Сибиряка», который является объектом культурного наследия. Сейчас там располагается музей, посвященный писателю. Эксперты посчитали, что сохранность дома будет обеспечена во время работ. Напомним, что на месте здания бывшего приборостроительного завода планировалось возвести храм Святой Екатерины. Место было определено по результатам общегородского опроса, который провели после нескольких недель протестов жителей против строительства нового здания в сквере у Театра Драмы.

