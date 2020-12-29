В Екатеринбурге жильцов дома-памятника УК попросила «освободить квартиры»

В районной администрации Екатеринбурга сообщили, что отношения к данной ситуации не имеют. Там отметили, что для получения жилья в маневренном фонде, необходимы соответствующие условия, а также заявления жильцов. В администрации добавили, что по данному вопросу пока еще никто не обращался.