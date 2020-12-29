В Екатеринбурге жильцов дома-памятника УК попросила «освободить квартиры»

Причиной является восстановительный ремонт, пишет E1 со ссылкой на жильцов. Соответствующие объявления от имени управляющей компании были распространены по почтовым ящикам.
В тексте сказано, что коммунальщики исполняют решение суда. Весной 2020 года Ленинский районный суд по иску одной из жительниц дома обязал управляющую компанию восстановить перекрытия в квартирах и штукатурны слой.
Замена перекрытий как минимум не делается зимой — чтобы не заморозить систему отопления и чтобы конструкции не обрушились, возмутилась жительница дома Елена.
Она отметила, что средств на восстановление, проект и его согласование для дома нет. Она также отметила, что лицензия на производство подобных работ в памятнике архитектуры — отсутствует.
Жильцы возмущены тем, что от них требуют освободить квартиры в пятидневный срок. Некоторые отмечают, что им некуда пойти.
В районной администрации Екатеринбурга сообщили, что отношения к данной ситуации не имеют. Там отметили, что для получения жилья в маневренном фонде, необходимы соответствующие условия, а также заявления жильцов. В администрации добавили, что по данному вопросу пока еще никто не обращался.
Напомним, пожар на улице Вайнера, 9а произошел 5 июля 2019 года. В МЧС заявили, что причина возгорания — это замыкание электропроводки. После происшествия жителям дома не разрешали вставлять окна, потому что восстановлением домов-памятников могут заниматься только специализированные организации.