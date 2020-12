В Екатеринбурге жильцов дома-памятника УК попросила «освободить квартиры»

В Екатеринбурге жильцов дома-памятника, расположенного на улице Вайнера, 9а, который был поврежден летом 2019 года вследствие пожара, управляющая компания просит выселиться из квартир.

Причиной является восстановительный ремонт, пишет E1 со ссылкой на жильцов. Соответствующие объявления от имени управляющей компании были распространены по почтовым ящикам. В тексте сказано, что коммунальщики исполняют решение суда. Весной 2020 года Ленинский районный суд по иску одной из жительниц дома обязал управляющую компанию восстановить перекрытия в квартирах и штукатурны слой. Замена перекрытий как минимум не делается зимой — чтобы не заморозить систему отопления и чтобы конструкции не обрушились, возмутилась жительница дома Елена. Она отметила, что средств на восстановление, проект и его согласование для дома нет. Она также отметила, что лицензия на производство подобных работ в памятнике архитектуры — отсутствует. Жильцы возмущены тем, что от них требуют освободить квартиры в пятидневный срок. Некоторые отмечают, что им некуда пойти. В районной администрации Екатеринбурга сообщили, что отношения к данной ситуации не имеют. Там отметили, что для получения жилья в маневренном фонде, необходимы соответствующие условия, а также заявления жильцов. В администрации добавили, что по данному вопросу пока еще никто не обращался. Напомним, пожар на улице Вайнера, 9а произошел 5 июля 2019 года. В МЧС заявили, что причина возгорания — это замыкание электропроводки. После происшествия жителям дома не разрешали вставлять окна, потому что восстановлением домов-памятников могут заниматься только специализированные организации.

