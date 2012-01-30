Мигрантам придется сдавать экзамен на знание русского языка
30 января 2012, 08:24ОбществоОльга
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Мигранты будут сдавать экзамен на знание русского языка. Председатель правительства РФ Владимир Путин поручил Федеральной миграционной службе представить поправки в законодательство, которые касаются обязательного изучения русского иностранными рабочими. Об этом премьер заявил на заседании ежегодной коллегии миграционной службы, сообщил телеканал «Россия 24».
Глава ФМС Константин Ромодановский предложение премьера поддержал.По его словам, знать русский язык мигрантам просто необходимо.И в первую очередь для того, чтобы у них не возникало проблем приобщении с россиянами.
Ранее Владимир Путин опубликовалв «Независимой газете» статью, посвященную национальному вопросу.Он назвал гражданское и межнациональное согласие одним из главныхусловий существования России. Он также предлагает закрыть въезд в Россиюна 5 — 10 лет для злостных нарушителей миграционного законодательства.
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