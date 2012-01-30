На капитальный ремонт жилья в Свердловской области планируется потратить 1 миллиард рублей
Такая сумма запланирована на 2012 год. Из них 664,8 миллиона рублей направлено Фондом ЖКХ.
Как сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области, остальные средства выделят из регионального и местных бюджетов. Внести свою лепту в размере 5% от стоимости капитального ремонта придется и собственникам домов.
В 2011 году на приведение в порядок жилого фонда из всех источников финансирования было потрачено 548 миллионов рублей. Обновлено 124 дома общей площадью 254 тысячи «квадратов», где проживает почти 11 тысяч человек. В программе капремонта приняли участие 9 муниципалитетов - Богданович, Карпинск, Камышловский, Новоуральский и Невьянский городские округа, Верхние Серги, Екатеринбург, Каменск-Уральский и Нижний Тагил.
В первую очередь производится ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонтируется или заменяется лифтовое оборудование, кровля, утепляются фасады, устанавливаются приборы учета.
На данный момент около половины жилых домов в Свердловской области износились более чем на 30%.