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На капитальный ремонт жилья в Свердловской области планируется потратить 1 миллиард рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На капитальный ремонт жилья в Свердловской области планируется потратить 1 миллиард рублей

30 января 2012, 17:33ОбществоВалерия Лошкарева
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