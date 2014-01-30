Лихтенштейнцы привезут в Женеву экспериментальный спорткар

По словам производителя, прототип станет предвестником дальнейших разработок фирмы в области накопителей и преобразователей энергии для машин, особенно в сфере электролизных технологий.

Остальная информация о концепт-каре держится в секрете. Лихтенштейнцы лишь сообщили, что габаритная длина новинки, которая будет иметь четыре посадочных места, составит более 5250 миллиметров в длину. Кроме того, на изображениях видно, что прототип получит агрессивную переднюю часть кузова, узкие фары головного света и задний диффузор.