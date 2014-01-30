Лихтенштейнцы привезут в Женеву экспериментальный спорткар
30 января 2014, 14:37ОбществоРОман БОТов
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Лихтенштейнская компания nanoFLOWCELL AG опубликовала первые изображения-тизеры экспериментального спорткара Quant e-Sportlimousine, который получит «уникальную для автомобиля систему аккумулирования энергии и инновационный дизайн». Премьера прототипа состоится в начале марта на Женевском автосалоне.
По словам производителя, прототип станет предвестником дальнейших разработок фирмы в области накопителей и преобразователей энергии для машин, особенно в сфере электролизных технологий.
Остальная информация о концепт-каре держится в секрете. Лихтенштейнцы лишь сообщили, что габаритная длина новинки, которая будет иметь четыре посадочных места, составит более 5250 миллиметров в длину. Кроме того, на изображениях видно, что прототип получит агрессивную переднюю часть кузова, узкие фары головного света и задний диффузор.
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